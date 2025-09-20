Visite de la Ferme Modèle de Lesquiffiou Ferme Modèle de Lesquiffiou Pleyber-Christ

Accès aux personnes à mobilité réduite pour les extérieurs. L’accès aux caves se fait par un escalier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En 1864, le marquis Jonathas Barbier de Lescoët, propriétaire du Château de Lesquiffiou, passionné d’agronomie, fonde la Ferme Modèle de Lesquiffiou.

Son projet, très avant-gardiste pour l ‘époque, était de construire des bâtiments agricoles destinés à accueillir un établissement pédagogique pour diffuser les savoirs dans les campagnes. La guerre de 1870 vint interrompre ce projet ambitieux.

La Ferme Modèle de Lesquiffiou appartient à deux propriétaires. La visite de leurs caves communes est accessible par des escaliers. Conçues en brique rouge et en granit, elles sont de toute beauté. Les propriétaires vous partageront leurs connaissances sur l’histoire du lieu et leurs anecdotes avec enthousiasme.

Le propriétaire de l ‘Aile Nord de la Ferme Modèle de Lesquiffiou vous fera découvrir les extérieurs à travers une visite guidée. Vous découvrirez les éléments de décoration en façade, la qualité de conception, les matériaux utilisés témoignant d’une recherche architecturale des bâtisseurs de l’époque.

Une campagne de dons vient d’être lancée avec le concours de la Fondation du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/103518

Ferme Modèle de Lesquiffiou 3 Lesquiffiou 29410 Pleyber Christ Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne La Ferme Modèle de Lesquiffiou date de la fin du XIXe siècle, et a été construite pour ouvrir une école d'agriculture afin d'y enseigner : l'agronomie, une agriculture moderne et aussi une production agricole , projet qui n'a quant à lui pas abouti.

cf. projet actuellement en cours de sauvegarde l’Aile Nord de la Ferme Modèle avec le concours de la Fondation du Patrimoine. Située à 6km de Morlaix via la route de Carhaix RN 769 puis à Pont Pol prendre direction Pleyber-Christ à droite. Longer 1km puis tourner à gauche et suivre la route caillouteuse vers la droite. Place pour garer les voitures

