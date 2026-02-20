Visite de la ferme Nat’Lait GAEC Choisnard Crouttes

Visite de la ferme Nat’Lait

GAEC Choisnard 7 route de Launay Crouttes Orne

Début : 2026-04-15 16:30:00

fin : 2026-04-15 18:30:00

2026-04-15

Découverte de la ferme et de son mode de fonctionnement, ainsi que de son magnifique environnement, des pâturages de notre troupeau de vaches Normandes, de la traite de nos 130 vaches Laitières en roto (carrousel), traite tournante, de notre élevage de petits veaux en pâturage et en niches individuelle.

Faire connaissance avec nos deux chiens de troupeau et de notre chien à câlins !

> Dégustation d’un verre de jus de pomme ou d’un verre de lait.

> Petite surprise pour les enfants.

> Réservation obligatoire .

GAEC Choisnard 7 route de Launay Crouttes 61120 Orne Normandie +33 6 84 96 11 23 gaecchoisnard@outlook.fr

