Visite de la ferme pédagogique – CFPPA LE Rheu centre de formation aux métiers de l’agriculture et du vivant Agence RENNES OUEST Le Rheu

Visite de la ferme pédagogique – CFPPA LE Rheu centre de formation aux métiers de l’agriculture et du vivant Agence RENNES OUEST Le Rheu mercredi 1 octobre 2025.

Visite de la ferme pédagogique – CFPPA LE Rheu centre de formation aux métiers de l’agriculture et du vivant Agence RENNES OUEST Le Rheu Mercredi 1 octobre, 13h45 Ille-et-Vilaine

Présentation des métiers de l’agriculture et des parcours de formation. Visite de l’exploitation pédagogique. Un projet? Des questions? Vous ne savez pas par ou commencer ou comment vous y prendre…

Présentation des métiers de l’agriculture et des parcours de formation. Visite de l’exploitation pédagogique. Un projet? Des questions? Vous ne savez pas par ou commencer ou comment vous y prendre? Envie de vous orienter vers des métiers verts en exploitation traditionnelle ou au contraire sur les nouvelles formes d’agriculture? Plutôt vaches et cochons ou tomates et poires? Ce temps vous est dédié pour échanger avec des professionnels et vous accompagner dans la découverte ou redécouverte de tout un écosystème de métiers. L’établissement est accessible en bus du réseau STAR.

13h45: Accueil des participants, présentation des équipes de France Travail de CFPPA et lancement de l’évènement par Pierre Chambard (Adjoint à la direction) 14h00: Présentation des métiers du secteur agricole à travers la visite de l’exploitation agricole (maraîcher, éleveur, pareur, chef d’exploitation et transfo) 16h: échanges sur la visite, témoignage d’un stagiaire ou ancien stagiaire de la formation (en cours à confirmer) et présentation des formations si participants intéressés autour d’un café. 16h30: Clôture de l’évènement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T13:45:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T16:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/490950

Agence RENNES OUEST 35650 Le Rheu Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine