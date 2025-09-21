Visite de la Ferme Reverdy La ferme Reverdy Saint-Julien-sur-Bibost

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite Guidée

Ferme Inscrite au titre des Monuments Historiques. Ferme à cour fermée typique des Monts du Lyonnais du 18 e et 19 e siècle, restée dans un état de conservation exceptionnelle, ayant appartenu à une famille d’agriculteurs. Beaucoup d’objets de la vie quotidienne d’autrefois vous seront expliquées. Lieu de tournage du film « Un crime au Paradis » de Jean Becker avec Jacques Villeret, Josiane Balasko et André Dusselier.

Visite spécifique pour les enfants à 15h

Pour les enfants, de 5 à 10 ans, une visite de la ferme Reverdy, accompagnée d’activités ludiques sera faite avec une conteuse, Josiane Rivier, animatrice au Geopark Unesco du Beaujolais.

La ferme Reverdy Hameau de Tyr, 69690 Saint-Julien-sur-Bibost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Julien-sur-Bibost 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 66 46 39 http://www.lafermereverdy.org

@ Françoise Mathieu