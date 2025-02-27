Visite de la ferme Saint-Didier-en-Velay

Visite de la ferme Saint-Didier-en-Velay jeudi 27 février 2025.

Visite de la ferme

Goutte Vachon Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : 
Début : Jeudi 2025-02-27
Début : Jeudi 2025-02-27
fin : 2025-02-27

Date(s) :
2025-02-27 2025-03-06 2025-04-24 2025-05-01 2025-05-08 2025-06-09 2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-07 2025-08-15 2025-08-27 2025-10-23 2025-10-30

Venez visiter la ferme de Gwendoline.
Sur réservation.
  .

Goutte Vachon Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 82 79 82  laboriadesgotas@gmail.com

English :

Come and visit Gwendoline’s farm.
Reservations required.

German :

Besuchen Sie den Bauernhof von Gwendoline.
Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Venite a visitare la fattoria di Gwendoline.
Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Venga a visitar la granja de Gwendoline.
Es necesario reservar.

