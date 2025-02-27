Visite de la ferme Saint-Didier-en-Velay
Visite de la ferme Saint-Didier-en-Velay jeudi 27 février 2025.
Visite de la ferme
Goutte Vachon Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : Jeudi 2025-02-27
2025-02-27 2025-03-06 2025-04-24 2025-05-01 2025-05-08 2025-06-09 2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-07 2025-08-15 2025-08-27 2025-10-23 2025-10-30
Venez visiter la ferme de Gwendoline.
Sur réservation.
Goutte Vachon Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 82 79 82 laboriadesgotas@gmail.com
English :
Come and visit Gwendoline’s farm.
Reservations required.
German :
Besuchen Sie den Bauernhof von Gwendoline.
Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Venite a visitare la fattoria di Gwendoline.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Venga a visitar la granja de Gwendoline.
Es necesario reservar.
L’événement Visite de la ferme Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-01-24 par Office de Tourisme Loire Semène