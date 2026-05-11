Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pée-sur-Nivelle

Visite de la ferme Salaberry

Maison Xuhailenea 1870 rue Oihan Bidea Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:30:00

fin : 2026-10-22 12:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Poussez les portes de notre exploitation familiale et vivez un moment à la découverte du monde agricole. Rencontrez nos chèvres, approchez nos porcs et plongez dans l’univers du piment d’Espelette AOP, emblème de notre territoire. Vous découvrirez également comment nous transformons une partie du lait de nos chèvres pour la création de savons artisanaux. La visite se termine par un moment gourmand autour d’une dégustation de produits. Une expérience conviviale, ludique et gourmande à vivre en famille ou entre amis. Visite sur réservation. .

Maison Xuhailenea 1870 rue Oihan Bidea Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 41 27 18

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English : Visite de la ferme Salaberry

L’événement Visite de la ferme Salaberry Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque