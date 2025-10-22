Visite de la ferme Saveurs d’Octobre Guérande

Début : 2025-10-22 16:30:00

fin : 2025-10-22 17:45:00

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire la ferme Lait Prés Verts propose des visites de la ferme.

Visite de la ferme:

Visite guidée avec explications sur le fonctionnement général de la ferme, passage en salle de traite pendant la traite, dégustation des produits de la ferme et montée dans le tracteur.

Durée 1h15

Informations et réservations

Tarifs 12€/adulte (à partir de 17 ans), 6€/enfant (4 à 16 ans), gratuit jusqu’à 3 ans. Réservation et paiement sur fermelaitpresverts.fr

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 leadamien@fermelaitpresverts.fr

