Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite de la ferme Tambourin

Ferme Enautenea Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:30:00

fin : 2026-08-21 11:30:00

Date(s) :

2026-08-21

La Famille Tambourin vit à la Ferme Enautenea, située au cœur du Pays Basque intérieur. La maison d’habitation, grande, de type bas-navarraise a connu plusieurs générations depuis le XVIIIème siècle. Les prairies environnantes et les pâturages de montagne sont propices à la pousse de l’herbe et à l’élevage d’ovin lait. Le fromage AOP Ossau-Iraty élaboré ici est l’expression même du terroir.

En plus des fromages, nous produisons également des produits traditionnels, issus de notre élevage (saucissons, conserves, saucisses confites, pâtés, axoa, etc…). Accès libre aux cahutes à cochon. Explication du travail au fil des saisons. Visite de la bergerie. Dégustation. Visites de groupes sur rdv en dehors de ces dates. .

Ferme Enautenea Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 34 26 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la ferme Tambourin

L’événement Visite de la ferme Tambourin Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque