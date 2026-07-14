Informations pratiques

Saint-Chamant

Visite de la ferme Thé 19

Thé 19 Saint-Chamant Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Immergez vous dans le monde du thé corrézien, le tout accompagnés d’une vue surprenante sur la vallée de la Souvigne découverte de la plantation de thés, des informations sur la cueillette, la transformation du thé, thé vert et les mélanges. Vous dégusterez plusieurs mélanges, accueil avec petits gâteaux…

Sur réservation, limitée à 12 personnes .

Thé 19 Saint-Chamant 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 47 04 93

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English : Visite de la ferme Thé 19

L’événement Visite de la ferme Thé 19 Saint-Chamant a été mis à jour le 2026-07-25 par Corrèze Tourisme