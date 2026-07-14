Visite de la ferme Thé 19 Saint-Chamant
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Chamant
Informations pratiques
Saint-Chamant
Visite de la ferme Thé 19
Thé 19 Saint-Chamant Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Immergez vous dans le monde du thé corrézien, le tout accompagnés d’une vue surprenante sur la vallée de la Souvigne découverte de la plantation de thés, des informations sur la cueillette, la transformation du thé, thé vert et les mélanges. Vous dégusterez plusieurs mélanges, accueil avec petits gâteaux…
Sur réservation, limitée à 12 personnes .
Thé 19 Saint-Chamant 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 47 04 93
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English : Visite de la ferme Thé 19
L’événement Visite de la ferme Thé 19 Saint-Chamant a été mis à jour le 2026-07-25 par Corrèze Tourisme