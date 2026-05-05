Visite de la Filature de Laine, Filature de Laine de Belvès, Beauvoir-en-Lyons

Visite de la Filature de Laine Dimanche 28 juin, 14h00 Filature de Laine de Belvès Seine-Maritime

tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Après une introduction par le guide, deux formules de visite au choix :

Avec une tablette numérique : Suivez tout le parcours de transformation de la laine jusqu’au fil à travers cette ancienne usine, témoin du patrimoine industriel du Périgord début du 20e siècle. Dans les pas des ouvriers, les vidéos pédagogiques, les supports ludiques et informatifs, explorez son impressionnante salle des machines et expérimentez les gestes du filateur, feutrez la laine !

Avec l’escape game vintage, nouvelle énigme 2026 : plongez dans l’univers des années 80, de la vie ouvrière et visitez la filature à travers un escape game ludique et instructif ! Activez vos méninges, relevez les défis et décryptez les messages pour résoudre l’enquête et recomposer le plan vandalisé !

Filature de Laine de Belvès 257 route des moulins 24170 Monplaisant Beauvoir-en-Lyons 76220 Seine-Maritime Normandie

Avec son impressionnante salle des machines, la filature témoigne du patrimoine industriel dans les années 1950. Dans les pas des ouvriers, suivez la transformation de la laine brute jusqu’au fil. filature laine

aufildutemps