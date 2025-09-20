Visite de la filature du Valgaudemar Laines du Valgaudemar Saint-Firmin

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir le travail de filateur et notre beau patrimoine industriel. La Filature du Valgaudemar, créée en 1830, travaillait la laine des moutons de la vallée qui servait à habiller les habitants de cette région aux hivers froids et rigoureux…

Laines du Valgaudemar 1000 route du moulin 05800 Saint Firmin Saint-Firmin 05800 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 88 03 86 41 https://lainesvalgaudemar.com https://www.facebook.com/Lainesduvalgaudemar;https://www.instagram.com/lainesduvalgaudemar/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 88 03 86 41 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 58 50 35 »}] Depuis 1830, une filature française ancrée dans son territoire, pour des fils français authentiques et engagés. Parking sur place, accessible aux personnes handicapées.

