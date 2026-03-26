Visite De la fleur au fruit le miracle d’une métamorphose Espace Nature Rochefort

Visite De la fleur au fruit le miracle d’une métamorphose Espace Nature Rochefort samedi 28 mars 2026.

Visite De la fleur au fruit le miracle d’une métamorphose

Espace Nature 35 rue audry de Puyravault Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :
2026-03-28

Jean-Yves Maisonneuve, auteur de nombreux livres, continue aujourd’hui par des conférences, la transmission de son expérience et de sa passion.
  .

Espace Nature 35 rue audry de Puyravault Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44  s.billy@agglo-rochefortocean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour: From flower to fruit: the miracle of transformation

Jean-Yves Maisonneuve, the author of numerous books, continues to share his experience and passion through a series of lectures.

L’événement Visite De la fleur au fruit le miracle d’une métamorphose Rochefort a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Rochefort Océan

Prochains événements à Rochefort (Charente-Maritime)