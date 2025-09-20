Visite de la Fondation du Bocage Fondation du Bocage Chambéry

Gratuit, sur réservation (20 places par visites)

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans le cadre des 42e Journées Européennes du Patrimoine, la Fondation du Bocage ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’histoire de l’Orphelinat à la Fondation, à travers celle de son fondateur, Camille Costa de Beauregard.

Venez découvrir l’histoire de l’orphelinat du Bocage, de 1868 à de nos jours.

Au cours de cette visite, animée par l’Association des Amis de Camille Costa de Beauregard, nous visiterons le théâtre, les anciennes douanes, la chapelle rénovée avec son ciel étoilé et les appartements du fondateur.

Durée 1h30.

Fondation du Bocage 340 rue Costa de Beauregard 73000 Chambéry Chambéry 73000 Bocage Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 44 22 http://www.fondation-du-bocage.org https://www.facebook.com/lyceecostadebeauregard;https://www.instagram.com/costabeauregard/;https://twitter.com/CostaBeauregard [{« type »: « phone », « value »: « 04.79.33.22.09 »}] https://www.fondationdubocage.org/visite-guidee-fondation-bocage-aux-journees-europeennes-patrimoine.html En 1868, jeune prêtre chambérien, Camille Costa de Beauregard crée dans l’urgence un orphelinat dans le quartier du Bocage, destiné à l’accueil des jeunes confrontés à la misère ouvrière provoquée par une épidémie de choléra (1867). L’œuvre se poursuit aujourd’hui à travers la Fondation du Bocage, sous la tutelle pédagogique des Salésiens de Don Bosco. La Fondation a pour mission d’éduquer et de former tous les jeunes, quels que soient leur origine ou leur niveau scolaire, et de les accompagner vers une vie heureuse en société. Chaque année, elle accueille environ 450 jeunes au sein de trois entités: le lycée, l’internat scolaire et les maisons d’enfants à caractère social. Parking sur l’exploitation du Bocage

