Visite de la Fondation Duvant Fondation Duvant Valenciennes

Visite de la Fondation Duvant 20 et 21 septembre Fondation Duvant Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez l’histoire et l’architecture de la résidence Duvant. Cette résidence pour personnes âgées autonomes a été intégralement pensée, il y a 50 ans, par son bienfaiteur Louis DUVANT, célèbre industriel et philanthrope valenciennois.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre – départ 14h, 15h, 16h, 17h.

Sur réservation au 03 27 46 73 41

Fondation Duvant 1, rue des Flandres 59300 VALENCIENNES Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France

