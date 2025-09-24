Visite de la fonderie d’art M2 à Montbron Montbron

28 ter rue de Limoges Montbron Charente

Début : 2025-09-24 14:30:00

Dans le cadre des INSTANTS de La Rochefoucauld Porte du Périgord, découvrez la fonderie d’art de Montbron, récemment installée et spécialisée dans la fonte de bronze via un procédé de moulage de précision dit de la cire perdue.

English :

As part of the INSTANTS program at La Rochefoucauld Porte du Périgord, discover the recently opened Montbron art foundry, which specializes in bronze casting using the lost-wax precision casting process.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der INSTANTS von La Rochefoucauld Porte du Périgord die neu eingerichtete Kunstgießerei in Montbron, die sich auf den Bronzeguss über ein Präzisionsgussverfahren, das sogenannte Wachsausschmelzverfahren, spezialisiert hat.

Italiano :

Nell’ambito del programma INSTANTS di La Rochefoucauld Porte du Périgord, scoprite la fonderia d’arte di Montbron, inaugurata di recente e specializzata nella fusione del bronzo con un processo di precisione noto come cera persa.

Espanol :

En el marco del programa INSTANTS de La Rochefoucauld Porte du Périgord, descubra la recién inaugurada fundición de arte de Montbron, especializada en la fundición de bronce mediante un proceso de fundición de precisión conocido como cera perdida.

