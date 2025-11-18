Visite de la Fonderie FRAISSE /Semaine de l’Industrie / Territoire d’Industries Agence AUBUSSON Aubusson

Visite de la Fonderie FRAISSE /Semaine de l’Industrie / Territoire d’Industries Mardi 18 novembre, 09h00 Agence AUBUSSON Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Vous souhaitez découvrir le secteur de l’Industrie? La Fonderie Fraisse nous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir les métiers exercées et les activités. Saisissez cette opportunité sur la Commune d’Aubusson. Inscription obligatoire pour participer à cette visite.

10h : Accueil des participants 10h15 : Visite de l’entreprise et échanges 11h30 : Questions diverses et échanges

Agence AUBUSSON 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/513392 »}]

Vous souhaitez découvrir le secteur de l’Industrie? La Fonderie Fraisse nous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir les métiers exercées et les activités. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier