Visite de la fonderie pour les Journées du Patrimoine Bernos-Beaulac samedi 20 septembre 2025.

La Fonderie Bernos-Beaulac Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

La Fonderie d’art de Bernos-Beaulac ouvre ses portes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. La fonderie de Beaulac, créée en 1838 par Etienne Gaulin, considérablement développée par la famille Darquey, devient une des plus importantes unités du sud-ouest. Elle est aujourd’hui visitable sur rendez-vous auprès d’Anny qui vous propose de découvrir les 13 métiers de fonderie de fonte ancestrale à travers une visite commentée. Une chaleureuse boutique est également accessible aux visiteurs. .

La Fonderie Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 72 42 37

