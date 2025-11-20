Visite de la Fonderie Roger – Égreville Fonderie Roger Égreville

Visite de la Fonderie Roger – Égreville Jeudi 20 novembre, 10h00 Fonderie Roger Seine-et-Marne

Début : 2025-11-20T10:00:00 – 2025-11-20T12:00:00

Plongez au cœur du savoir-faire métallurgique avec la Fonderie Roger à Égreville !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, la Fonderie Roger, implantée à Égreville, ouvre ses portes aux jeunes pour une immersion dans l’univers de la métallurgie. Spécialiste de la fonderie traditionnelle et industrielle, l’entreprise conçoit et fabrique des pièces en alliages métalliques destinées à divers secteurs tels que le bâtiment, l’automobile ou encore l’artisanat.

Une visite qui met en valeur un savoir-faire ancestral, modernisé par l’innovation industrielle, et qui illustre la richesse et la diversité des métiers de l’industrie française.

Fonderie Roger 51 Rue de la Poterne, 77620 Égreville Égreville 77620 Seine-et-Marne Île-de-France

