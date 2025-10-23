Visite de la forêt d’Huelgoat en calèche avec Au cul du Cheval Huelgoat

Huelgoat Finistère

On ira balader nos croupes dans la forêt d’Huelgoat du 23/10 au 3/11!

Tous les jours, 3 fois par jours pendant 45mn, venez découvrir les pins et les chênes en automne, au clip-clap des sabots des chevaux.

Et le 28, journée spéciale CALÈCHE EN CHANSON avec Katell et Fred (guitare-chant).

10€/adulte, 7€/enfant.

Réservation obligatoire, merci!

Au plaisir de vous accueillir pour quelques frissons automnaux. .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 62 99 95 84

