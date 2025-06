Visite de la Forêt du Brame et goûter/casse-croûte fermier Les Deux Noix’Elles La Forêt du Brame Mainzac 1 juillet 2025 07:00

Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Jeudi 2025-07-01

fin : 2025-08-31

2025-07-01

Visite de la Forêt du Brame suivie d’un goûter fermier !

Mainzac 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 37 23 17 info@laforetdubrame.fr

English :

Visit the Forêt du Brame followed by a farm snack!

German :

Besuch des « Forêt du Brame » mit anschließendem Bauernsnack!

Italiano :

Visita alla Forêt du Brame e merenda in fattoria!

Espanol :

Visite la Forêt du Brame y disfrute de un aperitivo en la granja

