VISITE DE LA FORGE DE MONSIEUR TROUILLARD Nogent-le-Rotrou

VISITE DE LA FORGE DE MONSIEUR TROUILLARD

Rue Saint-Lazare Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 17:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Découverte du métier de forgeron & des métiers anciens.

Michel Trouillard délivre ses secrets d’histoire et du métier de forgeron qu’il partage avec sympathie.

20 personnes max I Gratuit I De 14h30 à 17h30

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme & de commerce de Nogent-le-Rotrou

Le savez-vous ? À Nogent-le-Rotrou se cache au 6 rue Saint-Lazare une ancienne forge où des générations de maréchaux-ferrants du nom de Trouillard se sont succédées.

Michel Trouillard, passionné par les savoir-faire et l’artisanat local s’évertue à rendre hommage à son ancien métier et à toute une époque !

Vous verrez chez lui les instruments du forgeron, les machines et procédés du maréchal-ferrant, une collection de vieux tracteurs & un véritable musée dédié aux objets et aux métiers anciens (sabotiers, cordonniers, tonneliers, bourreliers, laitiers, etc.). Un livret ludique à compléter vous sera mis sur place et vous permettra peut-être de remporter un 3 lots mis en jeu !

Venez écouter ses secrets d’histoire partagés avec beaucoup de sympathie !

Inscription obligatoire I Gratuit .

Rue Saint-Lazare Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 otnogentlerotrou@gmail.com

English :

Discover the craft of blacksmithing & ancient trades.

Michel Trouillard shares his secrets about the history and craft of blacksmithing.

20 people max I Free I 2.30 pm to 5.30 pm

Registration required at Nogent-le-Rotrou Tourist & Trade Office

