Visite de la forge royale de Forgeneuve, Forge Neuve, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Visite de la forge royale de Forgeneuve Samedi 13 juin, 10h00, 14h00, 20h30 Forge Neuve Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Visites guidées de la forge royale de Forge neuve, lieu de production de fonte et de canons . Vous pourrez découvrir un double haut fourneau du XVIII éme avec sa fosse de coulée des canons, une soufflerie reconstitué, des maquettes dont une machine à forer les canon type Maritz.

le soir à 20h30 un concert sera donné sur la fosse de coulée avec la chorale Voy’Elle 25 Chanteuses, accompagné au piano avec Catherine OPIC (classique, chants sacrés, chanson française) 10€

Forge Neuve Chemin de la Forge Royale, 24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, France Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33553562366 https://tourisme-perigord-nontronnais.fr/patrimoine-culturel/forgeneuve-a-javerlhac-et-la-chapelle-saint-robert Cette forge est l’une des plus importantes forges du bassin sidérurgique du Bandiat au XVIIIe siècle. Elle était un lieu de production de fonte et d’acier. Elle faisait partie d’un vaste ensemble de forges qui produisaient des canons de marine pour l’arsenal de Rochefort. Des sondages archéologiques récents ont mis au jour la fosse de coulée des canons du haut fourneau. Cette découverte à priori unique en France permet de comprendre comment

étaient coulés les canons dans cette forge royale.

Visites guidées de la forge royale de Forge neuve, lieu de production de fonte et de canons . Vous pourrez découvrir un double haut fourneau du XVIII éme avec sa fosse de coulée des canons, une des à…

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