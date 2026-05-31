Visite de la forge SBS, SBS Forge, Boën-sur-Lignon

Visite de la forge SBS Samedi 19 septembre, 09h00 SBS Forge Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’entreprise SBS ouvre exceptionnellement les portes de son site industriel au public. Des visites encadrées permettront de découvrir le savoir‑faire industriel et le processus de fabrication, de la forge jusqu’à la fin de la chaîne de production, ainsi que le patrimoine industriel local, dans un cadre organisé et sécurisé

SBS Forge Avenue de la gare 42130 Boen sur Lignon Boën-sur-Lignon 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477968000 https://www.sbs-forge.com/ Gare ferroviaire qui donne un accès direct, parking.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’entreprise SBS ouvre exceptionnellement les portes de son site industriel au public. Des visites encadrées permettront de découvrir le savoir‑faire et le…

©sbsforge