Visite de la forteresse parsemée de véhicules anciens Forteresse de Largoët Elven

Visite de la forteresse parsemée de véhicules anciens Forteresse de Largoët Elven samedi 20 septembre 2025.

Visite de la forteresse parsemée de véhicules anciens Samedi 20 septembre, 14h30 Forteresse de Largoët Morbihan

Tarif réduit pour tous (4,50€) et gratuité pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Près de 30 véhicules de collections viendront le temps d’une après-midi faire revivre la forteresse… Exposition, rencontre avec les pilotes, les inconditionnels du patrimoine automobile seront heureux de partager leur passion avec les amoureux du patrimoine architectural.

Venez prendre l’air revigorant de la forteresse et de temps en temps, respirer les vapeurs d’essence qui bientôt appartiendront définitivement à l’ancien temps…

https://www.youtube.com/watch?v=X6aEGVvVwRM&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fopenagenda.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE

Forteresse de Largoët 1 Les Tours d’Elven 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne https://www.largoet.com/ https://www.instagram.com/forteresse_de_largoet/ [{« data »: {« author »: « DRHON-EL », « cache_age »: 86400, « description »: « Je vous fais du00e9couvrir cette ancienne forteresse, non loin de Vannes dans le du00e9partement du Morbihan. J’ai toujours u00e9tu00e9 u00e9merveillu00e9 par cet endroit remarquable. J’espu00e8re que, vous aussi, y serez sensible…nnMerci u00e0 la Mairie d’Elven et u00e0 la propriu00e9taire du site pour leur collaboration.nnFilmu00e9 avec un drone DJI MAVIC 2 PRO en 4k 29,97 fpsnnNota: J’ai obtenu les certificats et autorisations nu00e9cessaires u00e0 la bonne ru00e9alisation du tournage.nnSuivez moi / Follow me : https://www.facebook.com/Drhon-El-106454478703940 », « type »: « video », « title »: « Forteresse de Largou00ebt – Drone – Documentaire Au00e9rien 4k – Aerial Footage 4k », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/X6aEGVvVwRM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=X6aEGVvVwRM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCzyB4TyYhM0BVkW2mATa2fg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=X6aEGVvVwRM&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fopenagenda.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE »}] La Forteresse de Largoët, dite aussi Tours d’Elven, est un imposant château médiéval situé à Elven, dans le Morbihan.

Édifiée au XIVᵉ siècle, elle domine un vaste étang au cœur d’une forêt.

Son donjon principal, haut de 45 mètres, est l’un des plus élevés de France.

La tour ronde, plus tardive, complète cet ensemble défensif impressionnant.

Les murailles et vestiges témoignent de la puissance des seigneurs de Largoët.

Le site a connu de grands personnages, dont le duc Jean IV de Bretagne.

Au XVᵉ siècle, Henri Tudor, futur roi d’Angleterre, y fut retenu en exil.

Aujourd’hui en ruines romantiques, la forteresse conserve une aura majestueuse.

Elle est classée monument historique et ouverte à la visite.

Sa silhouette domine toujours la campagne bretonne, entre légende et histoire. Parking gratuit

Possibilité pour les PMR d’accéder à la forteresse en voiture.

Près de 30 véhicules de collections viendront le temps d’une après-midi faire revivre la forteresse… Exposition, rencontre avec les pilotes, les inconditionnels du patrimoine automobile seront de …

@kaa_rl