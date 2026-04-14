Visite de la fromagerie E. Graindorge, Fromagerie Graindorge, Livarot

Visite de la fromagerie E. Graindorge 5 et 6 juin Fromagerie Graindorge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Au cœur de notre fromagerie, les visiteurs sont invités à découvrir un univers où tradition et savoir‑faire se rencontrent chaque jour. La visite propose une immersion complète dans les coulisses de la fabrication fromagère, depuis l’arrivée du lait jusqu’à l’affinage, étape essentielle qui donne au fromage toute sa personnalité.

La visite débute par une présentation du métier d’agriculteur et du rôle central de la qualité du lait. Les participants suivent ensuite le parcours de transformation : emprésurage, moulage, égouttage, salage… Chaque étape est expliquée de manière simple et vivante, afin de rendre accessible un savoir technique souvent méconnu. Les visiteurs peuvent observer les gestes précis des équipes.

La découverte se poursuit dans les caves d’affinage, lieu emblématique où les fromages développent leurs arômes.

La visite se conclut par une dégustation des 4 fromages AOP de Normandie.

Visite qui s’adresse à tous les publics : familles, curieux, amateurs de gastronomie ou passionnés d’agriculture. Elle offre une occasion privilégiée de découvrir un métier, un savoir‑faire et un terroir, tout en valorisant le travail quotidien des femmes et des hommes qui donnent vie à nos fromages.

Fromagerie Graindorge 42 rue du Général Leclerc 14140 Livarot Livarot 14140 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « visite@graindorge.fr »}]

Découvrez les étapes de fabrication des fromages AOP de Normandie lors d’une visite immersive, du lait à l’affinage, avec présentation de nos savoir‑faire et dégustation de nos produits. fromages AOP

Julien Boinard