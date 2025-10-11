VISITE DE LA FROMAGERIE LE FÉDOU Hures-la-Parade

Hyelzas Hures-la-Parade Lozère

Début : 2025-10-11 16:30:00

Avant le concert sous roche de Marion Rampal à l’Aven Armand, partez à la découverte du métier de fromager et de l’histoire de la fromagerie de Hyelzas. Au programme dégustation de fromages et présentation de la Fromagerie Le Fédou par un·e guide gourmand !

Places limitées, réservations fortement conseillées !

Hyelzas Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Before Marion Rampal?s rock concert at Aven Armand, discover the cheese-making profession and the history of the Hyelzas cheese dairy. On the program: cheese tasting and presentation of the Fromagerie Le Fédou by a gourmet guide!

Places limited, reservations strongly advised!

SAT OCT 11 16:30 > 17:30

Price: 5.5?

German :

Vor dem Felsenkonzert von Marion Rampal im Aven Armand können Sie den Beruf des Käsers und die Geschichte der Käserei von Hyelzas kennenlernen. Auf dem Programm stehen eine Käseverkostung und die Vorstellung der Käserei Le Fédou durch eine/n Gourmetführer/in!

Begrenzte Plätze, Reservierungen dringend empfohlen!

SA 11. OKTOBER 16:30 > 17:30

Einheitspreis: 5,5?

Italiano :

Prima del concerto rock di Marion Rampal all’Aven Armand, scoprite la professione del casaro e la storia del caseificio Hyelzas. In programma: degustazione di formaggi e presentazione della Fromagerie Le Fédou da parte di una guida gastronomica!

I posti sono limitati, quindi si consiglia vivamente di prenotare!

SAB 11 OTT 16:30 > 17:30

Prezzo singolo: 5,5?

Espanol :

Antes del concierto de rock de Marion Rampal en Aven Armand, descubra el oficio de quesero y la historia de la quesería Hyelzas. En el programa: degustación de quesos y presentación de la Fromagerie Le Fédou por un guía gastrónomo

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda encarecidamente reservar

SÁB 11 OCT 16:30 > 17:30

Precio único: 5,5?

