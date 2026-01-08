Visite de la fromagerie Vaubernier Martigné-sur-Mayenne
Rendez-vous le 10.02.2026, à 9h30 pour une visite de la fromagerie Vaubernier !
Partez à la découverte des savoir-faire mayennais avec l’Office de Tourisme Mayenne Co !
La fromagerie Vaubernier fabrique les fameux fromages Bons Mayennais depuis plus de 100 ans en suivant la recette d’origine.
Au fil de votre visite, découvrez toutes les étapes de ce savoir-faire unique, marque emblématique de notre territoire.
Mardi 10 février 2026, de 9h30 à 11h30, à Martigné-sur-Mayenne
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme par mail, téléphone ou en ligne
Places limitées
3€ .
Le Bois Belleray Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr
English :
Join us on 10.02.2026 at 9:30 a.m. for a visit to the Vaubernier cheese dairy!
