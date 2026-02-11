Visite de la Fruitière Les Délices du Plateau Route de Fied Plasne

Visite de la Fruitière Les Délices du Plateau

Route de Fied Les Délices du Plateau Plasne Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 08:45:00

fin : 2026-10-30 10:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-13 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-04 2026-03-06 2026-03-11 2026-03-13 2026-03-18 2026-03-20 2026-03-25 2026-03-27 2026-04-01 2026-04-03 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17

Uniquement sur réservation.

Laissez-vous guider par nos hôtes au cœur de notre Fruitière pour découvrir les secrets de fabrication, d’affinage, de ces fromages uniques au monde, gardés par nos Maîtres Fromagers et nos producteurs.

Venez découvrir les secrets de fabrication du Comté !

Visitez l’atelier de fabrication de la coopérative Les Délices du Plateau et ses caves d’affinages.

Puis profitez d’une dégustation commentée de différents fromages aux multiples arômes qui s’associent parfaitement avec les Vins du Jura Comté, Tomme et Morbier.

Durée environ 1h30

Tous les mercredis et vendredis à 8h45

sauf jours fériés et vacances de Noël. .

Route de Fied Les Délices du Plateau Plasne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 58 81 contact@lesdelicesduplateau.fr

