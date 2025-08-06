Visite de la fumerie de poissons Entre Mer L’Entre Mer Landéda

L’Entre Mer 400 Bel Air Landéda Finistère

Début : 2025-08-06 11:00:00

fin : 2025-08-13 12:00:00

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Visite du fumoir. Explications sur le processus de fumage à chaud de pavés de saumons et de maquereaux.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme.

Possibilité d’achat sur place. .

L’Entre Mer 400 Bel Air Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

