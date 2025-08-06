Visite de la fumerie de poissons Entre Mer L’Entre Mer Landéda
Visite de la fumerie de poissons Entre Mer L’Entre Mer Landéda mercredi 6 août 2025.
Visite de la fumerie de poissons Entre Mer
L’Entre Mer 400 Bel Air Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-06 11:00:00
fin : 2025-08-13 12:00:00
Date(s) :
2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27
Visite du fumoir. Explications sur le processus de fumage à chaud de pavés de saumons et de maquereaux.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
Possibilité d’achat sur place. .
L’Entre Mer 400 Bel Air Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite de la fumerie de poissons Entre Mer Landéda a été mis à jour le 2025-07-31 par OT PAYS DES ABERS