Visite de la Galerie Amarrage Galerie Amarrage – Graffart Saint-Ouen-sur-Seine

Visite de la Galerie Amarrage 19 – 21 septembre Galerie Amarrage – Graffart Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite de l’exposition Street Art & Graffiti de la Galerie Amarrage.

Galerie Amarrage – Graffart 88 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 10 15 86 https://www.graffart.fr/ https://www.facebook.com/galerie.amarrage/ L’association, créée en 2010, offre un musée a ciel ouvert au cœur des puces de Saint-Ouen dans les rues… gratuitement … ouvert tous les jours, possibilités de visites privées, groupe, ateliers toutes tranches d’age… Bus 85 arret marché aux Puces / Métro 4 Porte de Clignancourt, Métro 13 & 14 Mairie de Saint-Ouen

Visite libre de l’exposition « Street Art & Graffiti »