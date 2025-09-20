Visite de la galerie atelier de Guy Vivien Galerie-atelier Haute-Isle

Visite de la galerie atelier de Guy Vivien Galerie-atelier Haute-Isle samedi 20 septembre 2025.

Visite de la galerie atelier de Guy Vivien 20 et 21 septembre Galerie-atelier Val-d’Oise

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:45:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de la galerie atelier de Guy Vivien- durée 1h

Guy Vivien est un photographe particulièrement connu pour ses travaux portant sur l’univers des musiciens (interprètes et compositeurs) contemporains. Sa galerie-atelier dans l’ancien presbytère de Haute-Isle est un lieu habité par l’histoire, la pierre et la lumière, qui entre en résonance avec le besoin d’introspection de l’artiste. Découvrez sa galerie de portraits de musiciens contemporains, plus lumineux les uns que les autres.

La Seine, patrimoine architectural

Ce programme est proposé dans le cadre de l’évènement « La Seine, patrimoine architectural ». À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, les villages de La Roche-Guyon, Haute-Isle et Vétheuil s’unissent pour offrir un parcours inédit et sensible autour du patrimoine architectural des bords de Seine.

Deux jours de programmation riche et accessible à tous, mêlant visites guidées, expositions, concerts, conférences, ateliers artistiques, et ouvertures de lieux insolites pour découvrir à quel point c’est à la Seine que nous devons l’architecture si singulière de nos villages, à quel point c’est elle qui structure le paysage.

Galerie-atelier 6 chemin du Village 95780 Haute-Isle Haute-Isle 95780 Val-d’Oise Île-de-France https://www.guyvivien.com/guy-vivien-contact.html

Visite libre

Guy Vivien