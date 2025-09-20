Visite de la galerie d’art Carré d’artistes Galerie d’art Carré d’artistes Saint-Germain-en-Laye

Visite de la galerie d’art Carré d’artistes Galerie d’art Carré d’artistes Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Découverte des œuvres (peintures, sculptures, lampes…) et des parcours des artistes exposés.

Galerie d’art Carré d’artistes 3 rue des Louviers 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Visite libre

Carré d'artistes