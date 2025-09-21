Visite de la Galerie David Galerie David d’Angers – Ancienne Abbaye Toussaint Angers

Visite de la Galerie David Galerie David d’Angers – Ancienne Abbaye Toussaint Angers dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la Galerie David Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Galerie David d’Angers – Ancienne Abbaye Toussaint Maine-et-Loire

Jauge maximum 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découverte de la Galerie David d’Angers au travers les coups de coeur du conservateur

Galerie David d’Angers – Ancienne Abbaye Toussaint 33 bis rue Toussaint, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Les « chanoines réguliers de Saint-Augustin », installés autour d’une abbatiale du XIIIè siècle, sont réformés dès 1635 par la Congrégation de Sainte-Geneviève qui fait reconstruire les bâtiments conventuels (dont subsiste actuellement un escalier, des vestiges de cloître et une cour d’honneur). L’église, ruinée en 1810, est restaurée dans la deuxième moitié du XXè siècle pour devenir musée. De style angevin, elle est couverte d’un berceau brisé à nervures multiples, à voûte retroussée au niveau des fenêtres ; elle a été restaurée dans une esthétique contemporaine avec des matériaux volontairement neutres (verre et métal) afin de mettre en valeur l’architecture initiale. L’édifice abrite les plâtres d’atelier du sculpteur P.J. David, dit David d’Angers (1788-1856). M.O Mandy. (2002). Accès Parc de stationnement Les Halles ou le Ralliement Bus Gare desservie

Découverte de la Galerie David d’Angers au travers les coups de coeur du conservateur

Musées d’Angers