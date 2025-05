VISITE DE LA GALERIE DES ROBINETS – Saint-Ferréol Revel, 4 juillet 2025 07:00, Revel.

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-31

2025-07-04

Découvrez la Galerie des Robinets, un endroit insolite au coeur du barrage de Saint-Ferréol!

Plongez dans le coeur du barrage de Saint-Ferréol en visitant la Galerie des Robinets.

Ce tunnel de 70m de long permet d’accéder à 3 anciens robinets du XIXe s. Une mise en scène d’éclairages, de jeux de lumières et de vidéos vous permettent de comprendre le fonctionnement du bassin. Visites tous les jours.

Accès via Le Réservoir, Espace découverte du canal du Midi. 19 pers. max.

Réservation en ligne.

Les visites ont lieu à 11h30, 15h et 17h. .

Saint-Ferréol LE RESERVOIR

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr

English :

Discover the Galerie des Robinets, an unusual place in the heart of the Saint-Ferréol dam!

German :

Entdecken Sie die Galerie der Wasserhähne, einen ungewöhnlichen Ort im Herzen des Staudamms von Saint-Ferréol!

Italiano :

Scoprite la Galerie des Robinets, un luogo insolito nel cuore della diga di Saint-Ferréol!

Espanol :

Descubra la Galerie des Robinets, un lugar insólito en el corazón de la presa de Saint-Ferréol

