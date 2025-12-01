Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër

Visite de la Galerie Métairie

Galerie René Métairie 47 Rue Jean Jaurès Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24 12:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Expositions de minéraux du monde entier, costumes bretons, appareils photos XIXe et XXe siècle, collections, peintures et photographies des années 60. .

Galerie René Métairie 47 Rue Jean Jaurès Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 40 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la Galerie Métairie Scaër a été mis à jour le 2025-07-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS