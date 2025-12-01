Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër
Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër mercredi 31 décembre 2025.
Visite de la Galerie Métairie
Galerie René Métairie 47 Rue Jean Jaurès Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 15:00:00
fin : 2025-12-31 18:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Expositions de minéraux du monde entier, costumes bretons, appareils photos XIXe et XXe siècle, collections, peintures et photographies des années 60. .
Galerie René Métairie 47 Rue Jean Jaurès Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 59 40 81
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite de la Galerie Métairie Scaër a été mis à jour le 2025-07-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS