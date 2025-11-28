Visite de la gallinothèque Espace Henri-Bérenger, Yzatis Yzeure
Venez en apprendre plus sur Le coq dans la littérature , le regard de différents auteurs sur notre gallinacé depuis l’Antiquité.
Espace Henri-Bérenger, Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
English :
Come and find out more about The rooster in literature , the way different authors have looked at our gallinaceous creature since Antiquity.
German :
Erfahren Sie mehr über Der Hahn in der Literatur , den Blick verschiedener Autoren auf unsere Gallinacea seit der Antike.
Italiano :
Venite a scoprire Il gallo nella letteratura e come i diversi autori hanno guardato a questa creatura gallinacea fin dall’antichità.
Espanol :
Venga a descubrir El gallo en la literatura y cómo los distintos autores han tratado a esta gallinácea desde la Antigüedad.
