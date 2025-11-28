Visite de la gallinothèque Espace Henri-Bérenger, Yzatis Yzeure

Visite de la gallinothèque Espace Henri-Bérenger, Yzatis Yzeure vendredi 28 novembre 2025.

Visite de la gallinothèque

Espace Henri-Bérenger, Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Venez en apprendre plus sur Le coq dans la littérature , le regard de différents auteurs sur notre gallinacé depuis l’Antiquité.

.

Espace Henri-Bérenger, Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

English :

Come and find out more about The rooster in literature , the way different authors have looked at our gallinaceous creature since Antiquity.

German :

Erfahren Sie mehr über Der Hahn in der Literatur , den Blick verschiedener Autoren auf unsere Gallinacea seit der Antike.

Italiano :

Venite a scoprire Il gallo nella letteratura e come i diversi autori hanno guardato a questa creatura gallinacea fin dall’antichità.

Espanol :

Venga a descubrir El gallo en la literatura y cómo los distintos autores han tratado a esta gallinácea desde la Antigüedad.

L’événement Visite de la gallinothèque Yzeure a été mis à jour le 2025-10-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région