Envie de vivre le Sud-Ouest dans ce qu’il a de plus vrai ? Direction la Ganaderia du Vert Galant, pour une rencontre passionnante avec Jeff et Marie-Claire. Plongez au cœur de la culture taurine, explorez un savoir-faire ancestral et laissez-vous surprendre par la force et la noblesse de ces animaux

Direction la Ganaderia du Vert Galant, pour une rencontre passionnante avec Jeff et Marie-Claire, éleveurs et gardiens d’un patrimoine vivant.

Balade à travers les pâturages

‍ Découverte du métier de ganadère

Moment convivial autour d’un verre

Plongez au cœur de la culture taurine, explorez un savoir-faire ancestral et laissez-vous surprendre par la force et la noblesse de ces animaux emblématiques. Une expérience unique, entre transmission, émotion et tradition. .

628 route de tartas

Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

English : Visite de la ganaderia du Vert Galant

Want to experience the South-West at its truest? Head for the Ganaderia du Vert Galant, for a fascinating encounter with Jeff and Marie-Claire. Dive into the heart of bullfighting culture, explore ancestral know-how and be surprised by the strength and nobility of these animals

German : Visite de la ganaderia du Vert Galant

Möchten Sie den Südwesten der USA hautnah erleben? Dann ist die Ganaderia du Vert Galant genau das Richtige für eine spannende Begegnung mit Jeff und Marie-Claire. Tauchen Sie ein in die Kultur des Stierkampfes, erkunden Sie uraltes Wissen und lassen Sie sich von der Kraft und Noblesse dieser Tiere überraschen

Italiano :

Volete vivere il Sud-Ovest nel suo aspetto più autentico? Recatevi alla Ganaderia du Vert Galant per un incontro affascinante con Jeff e Marie-Claire. Immergetevi nel cuore della cultura della corrida, esplorate il know-how ancestrale e lasciatevi sorprendere dalla forza e dalla nobiltà di questi animali

Espanol : Visite de la ganaderia du Vert Galant

¿Quiere vivir el Suroeste en su máxima expresión? Diríjase a la Ganadería du Vert Galant para vivir un encuentro fascinante con Jeff y Marie-Claire. Sumérjase en el corazón de la cultura taurina, explore el saber hacer ancestral y déjese sorprender por la fuerza y la nobleza de estos animales

