Visite de la Glacière Rue de la Glacière Poligny

Visite de la Glacière Rue de la Glacière Poligny dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la Glacière

Rue de la Glacière Glacière Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez la glacière servant à conserver la glace utilisée dans les brasseries à la fin du XIXe siècle.

Visite commentée, 1h .

Rue de la Glacière Glacière Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

English : Visite de la Glacière

German : Visite de la Glacière

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la Glacière Poligny a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA