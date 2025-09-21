Visite de la Glacière Rue de la Glacière Poligny
Rue de la Glacière Glacière Poligny Jura
Début : 2025-09-21 16:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez la glacière servant à conserver la glace utilisée dans les brasseries à la fin du XIXe siècle.
Visite commentée, 1h .
Rue de la Glacière Glacière Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr
