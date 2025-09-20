Visite de La Glaneuse La Glaneuse Tonnerre

Visite de La Glaneuse La Glaneuse Tonnerre samedi 20 septembre 2025.

Visite de La Glaneuse 20 et 21 septembre La Glaneuse Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, La Glaneuse vous ouvre ses portes pour une exposition sur le thème de la réhabilitation vertueuse des bâtis traditionnels de l’Yonne et une visite d’un bâtiment isolé avec des matériaux biosourcés : chanvre, terre et géo-sourcés : chaux, sable.

Vous pourrez également réaliser un enduit en terre et chanvre.

La visite commentée est prévue à 15h, samedi et dimanche.

La Glaneuse 19 rue de l’Hôpital, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Laure Jacquin