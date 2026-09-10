Visite de la grande des métiers d’autrefois, Frecambault, Charny Orée de Puisaye
samedi 19 septembre 2026 · Frecambault · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Visite de la grande des métiers d’autrefois 19 et 20 septembre Frecambault Yonne
Visite libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite d’une collection privée des outils des métiers d’autrefois, du monde de l’agriculture, de briques de briqueteries de l’Yonne et des environs, et une tres jolie collection de pierres taillées.
Frecambault 89120 Charny Orée de Puisaye Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Visite d’une collection privée des outils des métiers d ‘atrefois, du monde de l agriculture, de briques de briqueteries de l yonne et des environs, et une tres jolie collection de pierres taillées.…
© buisset eric
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