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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Visite de la grande des métiers d’autrefois, Frecambault, Charny Orée de Puisaye

samedi 19 septembre 2026 · Frecambault · Charny Orée de Puisaye

Visite de la grande des métiers d’autrefois, Frecambault, Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Frecambault
Adresse
89120 Charny Orée de Puisaye
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Visite libre

Visite de la grande des métiers d’autrefois 19 et 20 septembre Frecambault Yonne

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite d’une collection privée des outils des métiers d’autrefois, du monde de l’agriculture, de briques de briqueteries de l’Yonne et des environs, et une tres jolie collection de pierres taillées.

Frecambault 89120 Charny Orée de Puisaye Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Visite d’une collection privée des outils des métiers d ‘atrefois, du monde de l agriculture, de briques de briqueteries de l yonne et des environs, et une tres jolie collection de pierres taillées.…

© buisset eric

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