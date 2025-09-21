Visite de la Grande Mosquée de Belfort La Grande Mosquée Belfort

Visite de la Grande Mosquée de Belfort La Grande Mosquée Belfort dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la Grande Mosquée de Belfort Dimanche 21 septembre, 10h00 La Grande Mosquée Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Installée dans un écrin de verdure, la Grande Mosquée de Belfort, qui peut accueillir plus de mille fidèles, est considérée comme l’une des plus belles de France. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, elle ouvre ses portes pour des visites commentées en continu. Vous pourrez profiter d’une vente de couscous et de pâtisseries sur place et d’un thé de l’amitié offert à la cafétéria.

La Grande Mosquée 2 allée Garibaldi, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté La Grande Mosquée est une construction moderne mariant les styles contemporain et andalou. Installée dans un écrin de verdure, la Grande Mosquée de Belfort est considérée comme l’une des plus belles de France, pouvant accueillir plus de mille fidèles. Elle compte 150 à 200 élèves qui suivent des cours de français, d’alphabétisation, d’aide aux devoirs et accueille également des conférences, ouvertes à tout public, et une partie du bâtiment est dédiée à la culture.

Installée dans un écrin de verdure, la Grande Mosquée de Belfort, qui peut accueillir plus de mille fidèles, est considérée comme l’une des plus belles de France. À l’occasion des Journées européenne…

© Grande Mosquée de Belfort