Visite de la Grande Mosquée de Rosny Grande Mosquée de Rosny Rosny-sous-Bois

Visite de la Grande Mosquée de Rosny Grande Mosquée de Rosny Rosny-sous-Bois samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Grande Mosquée de Rosny 20 et 21 septembre Grande Mosquée de Rosny Seine-Saint-Denis

Ce lieu est dédié au recueillement et à la prière : merci d’adopter une tenue et une attitude respectueuses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Journée Européenne du Patrimoine à la Mosquée : Découvrez un Lieu de Paix et de Spiritualité

À l’occasion de la Journée européenne du patrimoine, notre mosquée vous ouvre ses portes pour une visite guidée ou libre, ouverte à tous. Venez découvrir l’architecture unique de ce lieu de culte, son histoire riche et son rôle dans la communauté locale. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, cette journée est une invitation à mieux comprendre la culture et les traditions qui y sont célébrées. Nous vous attendons pour partager ensemble un moment de découverte et d’échange.

Grande Mosquée de Rosny 8 rue Conrad-Adenauer 93110 Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France Lieu de culte RER E Rosny Bois Perrier

Journée Européenne du Patrimoine à la Mosquée : Découvrez un Lieu de Paix et de Spiritualité

Association des Musulmans de Rosny