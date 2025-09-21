Visite de la Grande Mosquée et atelier calligraphie Grande mosquée de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie

Visite de la Grande Mosquée et atelier calligraphie Grande mosquée de Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la Grande Mosquée et atelier calligraphie Dimanche 21 septembre, 09h00, 14h00 Grande mosquée de Mantes-la-Jolie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Mosquée, espace de spiritualité et d’instruction, est aussi un lieu de vie et de culture, source de féconds entrelacs. Inaugurée en juillet 1981, la Grande Mosquée de Mantes se caractérise par un style néo-mauresque sobre, fruit de la collaboration de deux architectes, l’un français, l’autre marocain. Elle est l’un des premiers édifices de France construit, dédié au culte musulman.

Une visite commentée vous est proposée, prolongée par un échange autour d’un thé à la menthe et de pâtisseries maghrébines.

Venez découvrir les mosaïques provenant de la manufacture de Briare dans le Loiret, référence en matière d’art industriel, posées par un maître-artisan venu spécialement du Maroc. Vous traverserez la nef pour arriver à hauteur du mihrab, niche orientée en direction de La Mecque, et du minbar, chaire en bois sculpté utilisée lors de la prière du vendredi.

Grande mosquée de Mantes-la-Jolie 5 rue Denis-Papin 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.manteslajolie.fr La mosquée de Mantes-la-Jolie est l’un des premiers édifices de culte musulman construit en Île-de-France, après la mosquée de Paris (1922-1926). Ses travaux ont débuté en 1981 dans le quartier du Val-Fourré, sous la direction des architectes Benchemsi et Dixneuf. Le bâtiment s’étend sur deux niveaux. L’intérieur abrite diverses pièces, dont une salle de prière couverte, flanquée d’un minaret de 18 mètres de hauteur. Certains éléments sont ornés de céramiques formant des motifs géométriques. Accès piéton ou automobile à proximité de l’école Colette-Rousseau. La rue Papin longe les voies ferrées dans le quartier du Val-Fourré sud.

Visite commentée de la Grande Mosquée

Laurent Kruszyk