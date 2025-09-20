Visite de la Grande Vapeur La Grande Vapeur Oyonnax

Visite de la Grande Vapeur La Grande Vapeur Oyonnax samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Grande Vapeur d’Oyonnax vous ouvre ses portes : visites libres avec commentaires sur demande.

Succédant à une première usine qui fonctionnait à la vapeur et datait de 1865, l'usine de l'Union Électrique fut construite en 1905 et conçue comme un établissement « modèle » de fabrication de peignes, suivant les plans d'Auguste Chanard, architecte à Saint-Claude (39). Le bâtiment a la forme d'un V ouvert. Chaque aile est composée de deux niveaux d'ateliers cloisonnés. Ces cabines sont louées aux canneleurs et ponçeurs travaillant le celluloïd. L'énergie, achetée par ces ouvriers, est fournie par une centrale hydroélectrique ouverte à Saint-Mortier en 1901. Les toitures en terrasse, servant de réservoirs d'eau, sont construites en béton armé par un concessionnaire local de l'entreprise de François Hennebique. L'établissement a été repris par EDF en 1945, puis acheté par la ville d'Oyonnax en 1967. Il a habrité le musée du Peigne et est actuellement en restauration.

Ville d’Oyonnax