Visite de la Grande Vignolle Domaine Filliatreau Turquant

Route de Montsoreau Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Ce logis seigneurial de la fin du 15e siècle, offre un contraste saisissant avec l’aspect brut des caves, de la roche et une belle vue sur la levée de la Loire.

À voir : le logis seigneurial troglodytique de la fin du 15e siècle, le pigeonnier sera exceptionnellement ouvert pour l’occasion.

Visites sensorielles et ludiques sur réservation au 02 41 38 16 44 aux horaires suivants : 10h30-12h / 14h-16h.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. .

Route de Montsoreau Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 16 44 grandevignolle@filliatreau.fr

English :

This late 15th-century seigniorial dwelling offers a striking contrast with the rough aspect of the cellars, the rock and a beautiful view of the Loire levee.

German :

Dieses herrschaftliche Wohnhaus aus dem späten 15. Jahrhundert bietet einen starken Kontrast zum rauen Aussehen der Keller, des Felsens und einen schönen Blick auf den Loire-Hochwasserlauf.

Italiano :

Questa dimora signorile della fine del XV secolo offre un contrasto sorprendente con l’aspetto grezzo delle cantine, la roccia e una splendida vista sull’argine della Loira.

Espanol :

Esta vivienda señorial de finales del siglo XV ofrece un sorprendente contraste con la crudeza de las bodegas, la roca y una hermosa vista del terraplén del Loira.

