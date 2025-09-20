Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2025 Route de Saint-Parize-le-Châtel Saint-Pierre-le-Moûtier

Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2025 Route de Saint-Parize-le-Châtel Saint-Pierre-le-Moûtier samedi 20 septembre 2025.

Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2025

Route de Saint-Parize-le-Châtel Ferme de Fontcouverte Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Pour les journées du patrimoine 2025 , venez visiter » La Grange à Vin » , Ferme de Fontcouverte . Une collection privée d’outils anciens régionaux concernant les métiers du bois et du fer . Plus de 9000 outils restaurés d’un autre temps , qui ont permis à des générations d’artisans de vivre et de nous transmettre leur savoir . Plusieurs ateliers ont été reconstitués comme ils fonctionnaient autrefois une tonnellerie , une saboterie , un cuvage vigneron traditionnel , une forge et plusieurs salles concernant les outils taillants et tranchants .

Entrée gratuite et partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite .

Itinéraire fléché depuis la sortie de St Pierre le Moutier en direction de Decize . .

Route de Saint-Parize-le-Châtel Ferme de Fontcouverte Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 44 75 74

English : Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2025

German : Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2025 Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Saint-Pierre Magny-Cours