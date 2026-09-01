Informations pratiques

Saint-Pierre-le-Moûtier

Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2026

Route de Saint-Parize-le-Châtel Ferme de Fontcouverte Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour les journées du patrimoine 2026 , venez visiter » La Grange à Vin » , Ferme de Fontcouverte . Une collection privée d’outils anciens régionaux concernant les métiers du bois et du fer . Plus de 10 000 outils restaurés d’un autre temps , qui ont permis à des générations d’artisans de vivre et de nous transmettre leur savoir . Plusieurs ateliers ont été reconstitués comme ils fonctionnaient autrefois : une tonnellerie , une saboterie , un cuvage vigneron traditionnel , une forge et plusieurs salles concernant les outils taillants et tranchants .

Entrée gratuite et partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite .

Itinéraire fléché depuis la sortie de St Pierre le Moutier en direction de Decize . .

Route de Saint-Parize-le-Châtel Ferme de Fontcouverte Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 44 75 74

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English : Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2026

L’événement Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2026 Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Saint-Pierre Magny-Cours