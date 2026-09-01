Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2026 Route de Saint-Parize-le-Châtel Saint-Pierre-le-Moûtier
samedi 19 septembre 2026 · Route de Saint-Parize-le-Châtel · Saint-Pierre-le-Moûtier
Informations pratiques
Saint-Pierre-le-Moûtier
Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2026
Route de Saint-Parize-le-Châtel Ferme de Fontcouverte Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Pour les journées du patrimoine 2026 , venez visiter » La Grange à Vin » , Ferme de Fontcouverte . Une collection privée d’outils anciens régionaux concernant les métiers du bois et du fer . Plus de 10 000 outils restaurés d’un autre temps , qui ont permis à des générations d’artisans de vivre et de nous transmettre leur savoir . Plusieurs ateliers ont été reconstitués comme ils fonctionnaient autrefois : une tonnellerie , une saboterie , un cuvage vigneron traditionnel , une forge et plusieurs salles concernant les outils taillants et tranchants .
Entrée gratuite et partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite .
Itinéraire fléché depuis la sortie de St Pierre le Moutier en direction de Decize . .
Route de Saint-Parize-le-Châtel Ferme de Fontcouverte Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 44 75 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2026
L’événement Visite de la « Grange à Vin » -Journées Européennes du Patrimoine 2026 Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Saint-Pierre Magny-Cours
À voir aussi à Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre)
- Journées Européennes du Patrimoine Huilerie Réveillée Huilerie Réveillée Saint-Pierre-le-Moûtier 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Moulin à Vent les Éventées Moulin les Eventées Saint-Pierre-le-Moûtier 19 septembre 2026
- Visite guidée d’une collection d’outils anciens et démonstrations, La Grange à Vin, Saint-Pierre-le-Moûtier 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Site du moulin Les Eventées Saint-Pierre-le-Moûtier 20 septembre 2026
- Visite du moulin à vent Les Éventées, Moulin Les Éventées, Saint-Pierre-le-Moûtier 20 septembre 2026