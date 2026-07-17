Visite de la Grange de La Couture à Montoire (XIVᵉ siècle), Grange de La Couture, Montoire-sur-le-Loir

Informations pratiques

Visite de la Grange de La Couture à Montoire (XIVᵉ siècle) 19 et 20 septembre Grange de La Couture Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite-exposition commentée des étapes de la restauration de ce monument de l’architecture rurale du XIVᵉ siècle par les membres de l’association Résurgence qui ont participé à ce chantier exceptionnel entamé en l’an 2000.

Entre autres choses, on y admirera sa charpente rare à six fermes sur portique, schéma des édifices à grands versants tels que les halles et les cathédrales. Sur les poutres de la nef centrale et des deux bas-côtés, les marques gravées dans le bois des charpentiers de l’époque sont encore parfaitement visibles.

Information sur les conditions d’accueil dans cette magnifique salle désormais ouverte à la location événementielle pour les professionnels ou les particuliers, entièrement équipée pour des manifestations.

Grange de La Couture 68 avenue de la Madeleine, 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06.84.99.79.73 https://resurgence-vendomois.fr http://facebook.com/resurgencevendomois Imposante grange du XIVe siècle à la charpente monumentale en carène de bateau, appartenant vraisemblablement à une métairie seigneuriale, restaurée par l’association Résurgence qui en est propriétaire. Sa restauration entreprise par l’association Résurgence en Vendômois en 2000 la destine désormais à des spectacles et événements Parking privé et accès aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

Visite-exposition commentée des étapes de la restauration de ce monument de l’architecture rurale du XIVᵉ siècle par les membres de l’association Résurgence.

Résurgence en Vendômois