Visite de la grange de la ferme Montsouris Ferme Montsouris Paris

Visite de la grange de la ferme Montsouris 20 et 21 septembre Ferme Montsouris Paris

Nombre de places limitées

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

En partenariat avec la Direction Constructions Publiques et Architecture (DCPA) de la Ville de Paris et la Mairie du 14e arrondissement, le CAUE de Paris vous invite à visiter la grange de la ferme Montsouris.

Dernière vacherie de Paris, restaurée par Grand Huit et devenue aujourd’hui lieu de résidence pour des compagnies de cirque, la grange de la ferme Montsouris est un exemple de réhabilitation patrimoniale exemplaire, réalisée avec des matériaux biosourcés et de réemploi.

Découvrez comment ce lieu unique – témoin du passé agricole et rural de Paris niché au cœur du 14e arrondissement – a été repensé comme un espace solidaire et culturel.

Les visites seront en partie rythmées par les répétitions publiques données par les circassiens de la compagnie Le Fil de Soie.

Une partie de la visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Trois créneaux sont proposés. L’inscription est individuelle et obligatoire.

© CAUE de Paris